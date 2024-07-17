Ольга Любимова ответила на вопросы участников «Мастерской новых медиа»

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с участниками «Мастерской новых медиа». Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Ольга Любимова ответила на вопросы создателей контента, сценаристов, режиссеров, продюсеров и журналистов. Большинство вопросов касалось творческого потенциала регионов, уточнила министр.





«Очень важно создавать и поддерживать креативные площадки, которые дают талантливым людям возможности для самореализации», — отметила она.





Ольга Любимова рассказала участникам «Мастерской» об успешных примерах работы региональных кинокомиссий и системе рибейтов. Также министр обратила внимание на важность оснащения детских школ искусств, муниципальных театров и домов культуры, создание школ креативных индустрий.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой