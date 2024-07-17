В Подмосковье в четвертый раз прошел фестиваль «Венок традиций»

В подмосковной деревне Воря-Богородское в четвертый раз прошел фестиваль семейных традиций Руси «Венок традиций», передает Российский фонд культуры.



В рамках фестиваля прошли мастер-классы по народным ремеслам, игры, хороводы, катание на лошадях, песни у костра, кинопоказы под открытым небом.



Проект организован при использовании гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».





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Фото: Российский фонд культуры