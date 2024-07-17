Премьера нового эпизода «Ну, погоди! Каникулы» пройдет 20 июля

17.07.2024

Премьера нового эпизода «Ну, погоди! Каникулы» пройдет 20 июля
Стала известна дата выхода новой серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».

Премьера состоится на телеканале «Мультиландия» 20 июля.

Новый эпизод мультфильма с легендарными персонажами превратится в захватывающее соревнование между Зайцем и Волком, рассказали создатели.

«Волк, вечно стремящийся стать самым-самым, видит заманчивую рекламу ТВ-шоу. „Царь горы“ — звучит гордо и обещает славу и признание в случае победы. Волк становится участником — он готов на всё ради достижения цели. Вот только среди его соперников — находчивый Заяц, и он тоже не собирается просто так сдаваться», — говорится в синопсисе серии.

Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» выходит с 2021 года. Персонажей в проекте озвучили Гарик Харламов, Владимир Паляница, Дмитрий Хрусталев, Михаил Кшиштовский, Диомид Виноградов и другие.


Фото: кадр из фильма "Ну, погоди! Каникулы"