Премьера нового эпизода «Ну, погоди! Каникулы» пройдет 20 июля

Стала известна дата выхода новой серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».



Премьера состоится на телеканале «Мультиландия» 20 июля.



Новый эпизод мультфильма с легендарными персонажами превратится в захватывающее соревнование между Зайцем и Волком, рассказали создатели.



«Волк, вечно стремящийся стать самым-самым, видит заманчивую рекламу ТВ-шоу. „Царь горы“ — звучит гордо и обещает славу и признание в случае победы. Волк становится участником — он готов на всё ради достижения цели. Вот только среди его соперников — находчивый Заяц, и он тоже не собирается просто так сдаваться», — говорится в синопсисе серии.



Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы» выходит с 2021 года. Персонажей в проекте озвучили Гарик Харламов, Владимир Паляница, Дмитрий Хрусталев, Михаил Кшиштовский, Диомид Виноградов и другие.









Фото: кадр из фильма "Ну, погоди! Каникулы"