Оперу «Дама с собачкой» представили на фестивале им. Сафонова в Кисловодске

На Всероссийском фестивале Академической музыки имени В.И. Сафонова в Кисловодске состоялась премьера оперы «Дама с собачкой» по одноименному рассказу А.П. Чехова.



В этом году фестиваль носит название «Манифест любви» и посвящен великому и прекрасному человеческому чувству, рассказали организаторы.



Автор идеи оперы — заслуженная артистка России, гендиректор Северо-Кавказской филармонии им. Сафонова Светлана Бережина. Режиссер-постановщик оперы — Алла Чепинога. Автор музыки — современный петербургский композитор Екатерина Иванова-Блинова.



Опера создана специально по заказу Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова, ее действие возвращено в Кисловодск.



Либретто к опере написал известный поэт и драматург современности Евгений Муравьев. Автор, отметили в филармонии, сделал полноправными героями тех, кто упомянут в рассказе лишь вскользь, а также ввел в действие новых персонажей. В партитуру также вплетены юмористические рассказы А. Чехова «Хамелеон» и «Размазня».



Самобытная музыка современного автора интерпретирована известным московским музыкантом Александром Жиленковым.











