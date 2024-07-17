Новым гендиректором «Кинопоиска» стал Александр Дунаевский

Сообщается, что новый гендиректор у онлайн-кинотеатра появился с 11 июля. Ранее руководящую должность занимал Артем Савиновский, который также является генеральным директором «Яндекса».В «Кинопоиске» подтвердили информацию о назначении Дунаевского. Известно, что ранее он занимал должность директора по продукту (СРО) в онлайн-кинотеатре, а с 2018 года отвечал за развитие стриминга, энциклопедии, билетного сервиса, редакционных медиа. До «Кинопоиска» Дунаевский работал в «Яндекс Директ», в компаниях «Афиша», «Газпром-Медиа», Bazelevs Group.