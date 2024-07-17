Новым гендиректором «Кинопоиска» стал Александр Дунаевский

В Сети появился трейлер предстоящей картины.
В экспозицию вошли произведения художников Ростовской области, рассказывающие о буднях военнослужащи...
Новый эпизод мультфильма с легендарными персонажами превратится в захватывающее соревнование между З...
Выставочный проект представит факты обнаружения, этапы и методы исследования мест захоронения жертв ...
Ранее руководящую должность занимал Артем Савиновский.
В Сети появился трейлер предстоящей картины.
В экспозицию вошли произведения художников Ростовской области, рассказывающие о буднях военнослужащи...
Новый эпизод мультфильма с легендарными персонажами превратится в захватывающее соревнование между З...
Выставочный проект представит факты обнаружения, этапы и методы исследования мест захоронения жертв ...
Ранее руководящую должность занимал Артем Савиновский.
В этом году фестиваль носит название «Манифест любви».
В рамках фестиваля прошли мастер-классы по народным ремеслам, игры, хороводы, катание на лошадях и м...
Мероприятие, проходящее в честь 650-летия Кирова, объединит российские регионы.
Принять участие в акции и присоединиться к созданию патриотической мозаики может любой желающий.
Премьера фильма запланирована на весну 2025 года.
Премьерные показы пройдут 25 и 26 июля в Доме-музее А.П. Чехова.
Балет создан с использованием искусственного интеллекта.
Выступления состоятся с 17 по 21 июля.
Дмитрий Медведев рассказал, что ценит творчество экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко возглавлял страну с 2005 по 2010 год.
Организаторы рассмотрели около 1,5 сотни работ из разных регионов России.
Музыкант представит программу, посвященную европейскому барокко.
Актер пообщался со зрителями на полях VK Fest.
Каскадеров начнут готовить с сентября 2024 года.
На площадке также выступит народный артист России Денис Мацуев.
17.07.2024