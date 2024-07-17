Выставка «земля 37» открывается в Музее истории ГУЛАГа

В Музее истории ГУЛАГа открывается выставка «земля 37», рассказывающая о феномене, связанном с массовыми захоронениями времен Большого террора.



Выставочный проект представит факты обнаружения, этапы и методы исследования мест захоронения жертв политических репрессий.



Отмечается, что на территории России известны более 90 мест захоронений расстрелянных в 1937-1938 годах. В эти годы в СССР были расстреляны более 700 тысяч человек.



Выставка на примере девяти мест захоронения расскажет об обнаружении мест массовых захоронений и связанных с ними исследованиях.



Посетить выставку можно до 3 ноября 2024 года.





Фото: Музей истории ГУЛАГа