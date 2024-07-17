На Start и Wink выйдет фильм о сериале «Слово пацана»

17.07.2024
В онлайн-кинотеатрах Wink.ru и Start выйдет документальный фильм о том, как снимался популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В Сети появился трейлер
предстоящей картины.
Фильм о сериале выйдет 18 июля и позволит заново пережить истории любимых героев, увидеть эксклюзивные кадры со съемочных площадок и узнать больше о судьбе проекта.
«У кого Жора Крыжовников украл идею картонного пианино Пальто, как появился утюг Ералаша, что должно было звучать в сериале вместо песни „Седая ночь“? Чему научился на съемках Иван Янковский и сколько раз на самом деле менялся финал?» — говорится в анонсе ленты.
Создатели рассказали, что секретами съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников, автор сценария Андрей Золотарев, команда съемочной группы, актеры Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Слава Копейкин, Елизавета Базыкина, Лев Зулькарнаев, Анастасия Красовская, Александр Самойленко и другие.
Фото: онлайн-кинотеатры Wink.ru и Start