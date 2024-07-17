Ушел из жизни актер театра им. Бориса Лавренёва ЧФ в Севастополе Игорь Лучихин

На 63-м году жизни скончался актер драматического театра имени Бориса Лавренёва в Севастополе Игорь Лучихин.



О смерти артиста говорится в распространенном сообщении.



«С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина. Еще вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Выражаем соболезнование родным и близким Игоря Викторовича. Теперь он — часть нашей театральной истории. Вечная память», — указано в сообщении.



Игорь Лучихин родился в Ульяновске 6 февраля 1962 года, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, Ярославский театральный институт. Лучихин работал в театрах Пензы, Ульяновска, Камчатки, Тулы, работал в театре Черноморского флота им. Лавренёва в Севастополе. Лучихин известен по ролям в картинах «Дорога к дому» Ивана Шерстникова, «Солнцепек» Михаила Вассербаума и Максима Бриуса и других.









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