В Киргизии откроется уникальная выставка «XX век. Россия путем милосердия, любви и гуманизма»

В Киргизии откроется литературно-историческая выставка «XX век. Россия путем милосердия, любви и гуманизма», передает Россотрудничество.



Выставочный проект будет представлен 18 июля в Русском доме в Оше, он посвящен жизни и общественной деятельности Великой княгини Елизаветы Федоровны.



Посетители познакомятся с творчеством выдающихся сибирских писателей, оставивших след в русской литературе. Особое место в экспозиции занимает раздел, посвященный русскому публицисту и общественному деятелю Валентину Распутину.



Организаторами выставки выступают Императорское Православное Палестинское Общество при поддержке МИД РФ и Русского дома в Оше.









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