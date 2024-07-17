В Сколково пройдет конкурс цифровых художников

В Сколково пройдет конкурс цифровых художников

17.07.2024

В Сколково состоится конкурс цифровых художников.

Конкурс пройдет 5-7 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Соревнование будет проходить в двух категориях: «Моушнграфики» и «Виджеинг». Первая предполагает создание графического контента и демонстрацию авторского видения будущего мегаполиса с помощью современных технологий. В рамках второй художники создадут футуристические образы в режиме импровизации. Победителей конкурса выберет экспертное жюри.

Мероприятия форума «Территория будущего. Москва 2030» пройдут более чем на 30 площадках столицы.


Фото: кадр видео