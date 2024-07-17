Ростовский областной музей изобразительных искусств представит выставку об СВО

В Ростовском областном музее изобразительных искусств откроется выставка, посвященная специальной военной операции.



Выставочный проект посвящен современным событиям, воинам-героям.



В экспозицию вошли произведения художников Ростовской области, рассказывающие о буднях военнослужащих, о тех, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины и отстаивает право русских людей жить в мире, говорить на родном языке, знать и гордиться своей историей и культурой.



«Выставка — это дань героям, которые находятся на передовой, своего рода летопись СВО, которую художники передают молодому поколению через художественные образы, воплощенные в живописных работах и плакатах», — говорится в анонсе проекта.







