«Игроки» станут первой премьерой Театра Сатиры в новом сезоне

Первой премьерой 101-го сезона Московского академического театра сатиры станет спектакль «Игроки», передает пресс-служба учреждения.



Премьерные показы постановки пройдут 1 и 2 ноября.



Спектакль расскажет историю маленького провинциала, ставшего жертвой больших амбиций.



«„Игроки“ — одна из немногих пьес в литературе, где вместе с главным героем обманывается читатель и зритель. Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине. И пытаемся достичь этого с помощью острого существования артистов, пластики, гротеска, буффонады и детеклива, благодаря чему артисты ярко и остро раскрывают образы, обнажая подтексты, вторые планы своих персонажей», — рассказал режиссер спектакля Альберт Хасиев.



Роли в спектакле сыграют Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов, Сергей Климов, Сергей Шнырев, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.



Художником по костюмам и сценографом выступил Андрей Климов, за хореографию отвечает Альберт Албертс, музыкальную часть — Василий Тонковидов.









Фото: пресс-служба Театра Сатиры