Кинофестиваль «Окно в Европу» откроет фильм «Подростки: первая любовь»

Фильмом открытия кинофестиваля «Окно в Европу» станет лента «Подростки: первая любовь», сообщили организаторы.



Центральные персонажи фильма — Алексей Онежен — старшеклассник-клептоман и Александра Тихонова — жертва гиперконтроля, дочь военного. Между молодыми людьми возникает запретная любовь, в сражении за которую героям предстоит повзрослеть. В актерский состав картины вошли Никита Кологривый, Олег Савостюк, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.



Кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 9 по 15 августа. Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.









На фото фрагмент постера к фильму "Подростки: первая любовь"