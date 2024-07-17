В Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Тайны следствия».



Производством проекта занимается студия «Единственный дубль». Предстоящий сезон станет 24-м по счету сезоном проекта для телеканала «Россия».



В новом сезоне в Следственном комитете Заневского района произойдут перемены — Ковин (Вячеслав Захаров) уйдет на пенсию, а на его место назначают нового человека — полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич).



Знаковое событие происходит также в жизни Марии Сергеевны (Анна Ковальчук). Ей делает предложение Васнецов (Сергей Перегудов), а Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна до сих пор ему небезразлична.



Режиссером нового сезона выступит Максим Демченко.













Фото: пресс-служба телеканала «Россия»