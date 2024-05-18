Качество российского кино кратно выросло — Андрей Малышев

18.05.2024

Качество российского кино кратно выросло — Андрей Малышев
Качество российского кино, несмотря на санкции Запада, кратно выросло, кинозалы полны зрителей, сообщил замминистра культуры России Андрей Малышев в кулуарах Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

По его словам, в России сегодня снимается более 200 полнометражных фильмов. Несмотря на неправомерные санкции против нашей страны, качество российского кино кратно возросло, залы в кинотеатрах полны, передает ТАСС.

Андрей Малышев считает, что у России есть кинопродукт, который можно предложить дружественной Туркмении. 

«У нас есть практика заключения межправительственных соглашений по развитию киноотрасли. Думаю, с Туркменистаном мы можем выйти на это », — отметил он.

Ранее газета «Культура» сообщала, что мероприятия к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги проходят во многих российских городах.


Фото: Pixabay.com