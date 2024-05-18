Качество российского кино кратно выросло — Андрей Малышев

18.05.2024
Качество российского кино, несмотря на санкции Запада, кратно выросло, кинозалы полны зрителей, сообщил замминистра культуры России Андрей Малышев в кулуарах Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.
По его словам, в России сегодня снимается более 200 полнометражных фильмов. Несмотря на неправомерные санкции против нашей страны, качество российского кино кратно возросло, залы в кинотеатрах полны, передает ТАСС
.
Андрей Малышев считает, что у России есть кинопродукт, который можно предложить дружественной Туркмении.
«У нас есть практика заключения межправительственных соглашений по развитию киноотрасли. Думаю, с Туркменистаном мы можем выйти на это », — отметил он.
Ранее газета «Культура» сообщала
, что мероприятия к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги проходят во многих российских городах.
Фото: Pixabay.com