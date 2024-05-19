Объявлены победители кинофестиваля «Кинокавказ-2024»

Жюри IV Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля «Кинокавказ-2024» выбрало победителей в пяти основных и нескольких специальных номинациях. Фестиваль проходил в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает ТАСС.





На фестивале «Кинокавказ-2024» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» победила работа «Весь город — театр» режиссеров Бэлы Накусовой и Вероники Зангиевой из Северной Осетии. Лучшим короткометражным анимационным фильмом признана лента «Ремора» режиссера Анны Булаховой из Москвы. В номинации «Лучший социальный видеоролик» победил фильм «Спасите детей! Берегите природу!» режиссера Акрома Шахназарова из Узбекистана. Лучшим короткометражным игровым фильмом стала «Последняя смена» режиссера Аскера Унаева из Москвы.





В специальной номинации студенческого жюри победил фильм «Обряд» Марии Дибижевой из Ессентуков. Специальный приз жюри «За мастерство работы с детьми» получил фильм «Акклиматизация» Кристины Шириновой из Москвы. Приз «За мужество при исполнении долга художника» был вручен фильму «Оркестр непокоренных» режиссера Екатерины Цветковой из Владимирской области.





В 2024 году была введена специальная номинация от информационного партнера фестиваля «Это Кавказ». Победителем стал фильм «Рулетка» режиссера Евгения Бачурина из Карачаево-Черкесской Республики. В номинации «Лучший короткометражный телевизионный фильм» были отмечены Анна Данилова с фильмом «Россия — страна героев», Софья Федотова с картиной «Путь к свету» из Санкт-Петербурга и Ульяна Герасимова с фильмом «Краповый» из Москвы.





Церемония закрытия фестиваля прошла в высокогорном селе Верхняя Балкария. В течение трех дней жюри оценивало 56 фильмов, вошедших в шорт-лист фестиваля, и выбрало лучших из них.





Исполняющий обязанности ректора Северо-Кавказского государственного института искусств, профессор Анатолий Рахаев отметил высокий профессионализм мастеров киноиндустрии и их вклад в популяризацию кинематографа на территории Северо-Кавказского федерального округа. Он вручил благодарности членам жюри и специальным гостям фестиваля, подчеркнув их мастерство и преданность киноискусству.





Руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК Виталий Калинин также выразил благодарность участникам за их творческие и эмоциональные работы, отметив высокий уровень профессионализма каждого из них. Он пожелал участникам новых успешных киноработ.





Организаторы и партнеры фестиваля, среди которых Северо-Кавказский государственный институт искусств и продюсерская группа Arena One при поддержке Министерства культуры РФ, вручили участникам ценные подарки и сертификаты на обучение.









Фото: Pixabay.com