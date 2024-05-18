«Ночь музеев» на Дальнем Востоке пройдет с учетом национальных особенностей

Дальневосточные регионы первыми в стране присоединились к «Ночи музеев». Учреждения культуры подготовили обширные программы с учетом региональных и национальных особенностей.





Как пишет « Российская газета », музеи и учреждения культуры работают до позднего вечера. В Анадыре «Ночь музеев» стартует в 18 часов, она пройдет в Музейном центре «Наследие Чукотки». 2024 год объявлен в России Годом семьи. Поэтому тема акции — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».





На Колыме «Ночь музеев» пройдет под знаком «Больших семейных выходных». Магаданская область присоединилась к этому федеральному проекту, направленному на объединение разных поколений семьи в совместных активностях. Вечерняя программа в Магаданском областном краеведческом музее ориентирована на семейный интеллектуальный отдых.





В Приморье, как сообщили в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, в 2024 году традиционная «Ночь музеев» впервые будет общегородской: культурные и творческие площадки города объединены, чтобы расширить возможность узнать Владивосток и его прошлое. Мероприятия охватят различные музеи, галереи, клубы, парки, океанариум и другие достопримечательности города.





В Главном корпусе музея Арсеньева, музее города, Доме семьи Сухановых и Доме путешественника Арсеньева, которые будут открыты с утра до позднего вечера, для жителей и гостей Владивостока подготовлена насыщенная программа. В расписании «Ночи музеев» — пекинская опера в исполнении артистов из КНР и показ десяти фильмов легендарной киностудии «Дальтелефильм», многочисленные концерты и экскурсии в музейное фондохранилище, литературные игры и научный поединок Science Slam. Кроме этого, посетителей ждут на объектах Владивостокской крепости.





Необычную программу разработал Кяхтинский краеведческий музей в Бурятии. Мероприятие началось с ярмарки-распродажи «Кяхтинское чаепитие», а потом посетителям предложили мастер-класс по старомонгольской письменности, крио-шоу «Бенефис Бабы Яги» и даже выступление государственного цирка Бурятии.





В Художественном музее им. Ц. Сампилова в Улан-Удэ пройдут викторина «Моя солнечная Бурятия», демонстрация современных стилизованных национальных бурятских костюмов, мастер-класс «Лексика народного танца».









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