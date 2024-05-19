В Госмузее Абхазии открыли зал художника Александра Чачбы-Шервашидзе

В рамках акции «Ночь музеев» в Государственном музее Абхазии в Сухуме открыли зал, посвященный первому абхазскому профессиональному художнику Александру Чачбе-Шервашидзе. Пока не откроется Национальная картинная галерея и не будут собраны его работы со всего мира, этот зал будет открыт для общественности, передает ТАСС.





Заведующая отделом современной истории Госмузея Клара Герзмава отметила, что экспозиция содержит личные вещи художника, его кисти и карандаши, а также книги о нем, написанные искусствоведом Бочей Аджинджал.





Также в музее банка Абхазии в рамках акции «Ночь музеев» представили новый экспонат. «Особо хотел бы отметить монету иудейского восстания I века н. э.,» — сообщил директор музея Астамур Тания. Он отметил, что монета была найдена случайно в Кодорском ущелье и является редким артефактом для региона. Тания также рассказал о появлении римской монеты республиканского периода.





В Музее боевой славы в рамках «Ночи музеев» посетители могли увидеть фотовыставки о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинбе и первом министре обороны республики Владимире Аршбе. В музее также представлены две фотовыставки, посвященные Великой Отечественной войне.





Литературно-мемориальный музей в Сухуме представил фотовыставку, посвященную семье основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулии. В феврале республика отметила его 150-летний юбилей. 18 мая исполнилось 80 лет со дня рождения его внука, историка Дмитрия Гулии. Ученики Сухумской средней школы № 4 имени Дмитрия Гулии читали стихи народного поэта и свои произведения, посвященные патриарху абхазской литературы. Музей провел специальную экскурсию для школьников.





Акция завершится литературным соревнованием, где каждый сможет прочитать стихотворения Дмитрия Гулии и других поэтов, а также свои собственные произведения. В акции «Ночь музеев» также участвуют Эшерский и Гудаутский музеи боевой славы и Отечественной войны народа Абхазии, которые будут открыты до последнего посетителя.









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