В Дамаске пройдет концерт в честь 80-летия дипотношений между Россией и Сирией

В Дамаске пройдет концерт в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие пройдет 21 июля на сцене Дамасской оперы. На сцену выйдут Сирийский национальный симфонический оркестр под управлением Мисака Багбударяна и лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского Гайк Казазян (скрипка) и Станислав Корчагин (фортепиано).



В ведомстве отметили, что с момента установления в 1944 году дипотношений между странами сотрудничество России и Сирии в различных областях постоянно развивается. В 2022 году министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры Сирийской Арабской Республики Любана Мушшавах подписали межведомственный Меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Документ определяет основные направления культурного диалога двух стран.



В программу музыкального вечера вошли произведения Чайковского, Шостаковича, Глазунова, а также музыка арабского композитора Сухейба Аль-Саммана.









Фото: пресс-служба Минкультуры России