Бахрушинский музей открыл в Казани выставку «Пушкин и театр»

В выставочных залах Присутственных мест музея-заповедника «Казанский кремль» открылся всероссийский выставочный проект к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.



Проект «Пушкин и театр» открыл Бахрушинский театральный музей.



По словам генерального директора Музея имени Бахрушина Кристины Трубиновой, Казань стала вторым городом, где музей представляет выставку в рамках нацпроекта «Культура».



«Сюжеты и образы Пушкина дали импульс развитию всех театральных жанров русской сцены — от исторической трагедии и волшебной сказки до комедии и сатиры. Именно с творчеством Пушкина в равной степени связаны открытия русского театрального психологизма и сценической условности, а также синтез этих двух направлений в отечественной актерской школе», — написала Трубинова в Telegram.



Экспонаты выставки размещены в восьми залах. Выставка рассказывает о связи пушкинского наследия с театральным искусством. В числе экспонатов — эскизы декораций, костюмов знаменитых художников, живопись и многое другое.









Фото: t.me/bakhrushinmuseum