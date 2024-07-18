Американский видеохудожник Билл Виола скончался на 74-м году жизни

В США скончался видеохудожник Билл Виола.



Художник, сделавший видеоинсталляции неотъемлемой частью современного искусства, ушел из жизни на 74-м году жизни 12 июля в своем доме в Калифорнии.



Виола скончался в результате последствий, связанных с болезнью Альцгеймера.



В своих работах Виола исследовал темы рождения, смерти, духовности.



Билл Виола родился в 1951 году, окончил Сиракузский университет, где изучал изобразительное искусство и электронную музыку.



По окончании университета Виола выступал с композитором Дэвидом Тюдором в группе Rainforest, которая позже получила название Composers Inside Electronics. Позднее Виола работал постоянным художником в телевизионной лаборатории Нью-Йорка WNET Thirteen, где создал серию работ.



Виола занимался исследовательской деятельностью, преподавал в Калифорнийском институте искусств, в 1983 году стал членом Американской академии искусств и наук.



В 2021 году состоялась единственная персональная выставка Билла Виолы в России «Билл Виола. Путешествие души» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.









Фото: кадр видео