В Чувашии пройдет Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок»

Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» в Чувашии пройдет одновременно с фестивалем для особых зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», передает Чувашский государственный театр кукол.



Мероприятие пройдет с 16 по 19 августа и будет посвящено Александру Пушкину, подвигу жителей блокадного Ленинграда и 555-летию Чебоксар.



Организаторы рассказали, что фестиваль продемонстрирует традиционные достижения искусства театра кукол и уличного театра. В мероприятиях примут участие творческие коллективы из 15 регионов России, а также из Азербайджана и Казахстана.



В рамках форума «Одинаковыми быть нам необязательно» пройдут курсы повышения квалификации «Социальное проектирование в театре». Программа позволит расширить компетенции, получить практический опыт с показами спектаклей инклюзивных театров для особенной аудитории.



«Члены жюри зададут направление будущим фестивалям, выделят критерии для отбора постановок на последующие фестивали в зависимости от достижений театров-участников и уровня представленных постановок. Это даст еще большую мотивацию приезжим артистам и руководству театров», — рассказала директор театра, заслуженный работник культуры России Елизавета Абрамова.









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