В Академии творческих индустрий «Меганом» стартовала программа для создания кино об СВО

Представители киноиндустрии принимают участие в программе «#СВОёКИНО» в Академии творческих индустрий «Меганом».



Целью программы является создание патриотического документального и игрового кино, медиаконтента об СВО, основанного на личных историях очевидцев. Проекты будут представлены на итоговом питчинге, лучшие из них получат поддержку для реализации.



«На программе „#СВОёКИНО“ мы собрали участников и очевидцев событий, чтобы дать им возможность высказаться и быть услышанными. Это важно для них, но еще больше для нас — для киношников. Из этих живых рассказов могут получиться хорошие достоверные киноработы», — рассказал Илья Верин, куратор программы.



Сообщается, что в программе принимают участие представители разных регионов России, в том числе ЛНР и ДНР, участники СВО, режиссеры, сценаристы и продюсеры.



В течение 10 дней участники программы будут работать над новыми медиапроектами. В основу сюжетов лягут фронтовые истории, личные переживания и судьбы людей.









Фото: Академия творческих индустрий "Меганом"