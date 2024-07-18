Start представил новый тизер второго сезона драмы «Жить жизнь»

Главные роли в проекте играют Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Роман Васильев, Павел Попов и другие.Создатели сериала рассказали, что в новом сезоне отношения между героями выйдут на новый виток, а одной из центральных локаций станет квартира Анны Богинской.Режиссером второго сезона проекта станет Михаил Вайнберг.«Я слышал о «Жить жизнь» как об очень успешном, интересном проекте. Как только поступило предложение стать режиссером второго сезона, тут же посмотрел первый, и он меня заинтересовал. Этот сериал визуально очень красиво снят и поднимает очень актуальную тему — абьюз во всех его многогранных проявлениях. И если после просмотра нашего сериала люди смогут либо выйти из абьюзивных отношений, либо не попасть в них — можно считать, что мы сняли хорошее кино», — рассказал постановщик.