В программу Шукшинского кинофестиваля на Алтае впервые войдут анимация и фильмы про СВО

В Алтайском крае пройдет XXVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль.



Смотр проводится в Алтайском крае с 1999 года как часть общей программы «Шукшинских дней на Алтае».



Откроется кинофестиваль в Барнауле, а завершится на родине Шукшина — в селе Сростки.



Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.



Смотр включает большую образовательную программу. В этом году мероприятия пройдут с 20 по 22 июля и будут посвящены искусственному интеллекту в кино.



С 23 по 27 июля состоятся основные события фестиваля — кинопоказы и творческие встречи.



В основную конкурсную программу полнометражного игрового кино вошли 10 картин. Показы пройдут в Барнауле и Бийске.



Помимо основной конкурсной программы полнометражного игрового кино, гостей ждет программа короткого метра и документального кино. Впервые на фестивале представят анимацию и фильмы об СВО.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ