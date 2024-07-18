В программу Шукшинского кинофестиваля на Алтае впервые войдут анимация и фильмы про СВО

В программу Шукшинского кинофестиваля на Алтае впервые войдут анимация и фильмы про СВО

18.07.2024

В Алтайском крае пройдет XXVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль.

Смотр проводится в Алтайском крае с 1999 года как часть общей программы «Шукшинских дней на Алтае».

Откроется кинофестиваль в Барнауле, а завершится на родине Шукшина — в селе Сростки.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.

Смотр включает большую образовательную программу. В этом году мероприятия пройдут с 20 по 22 июля и будут посвящены искусственному интеллекту в кино.

С 23 по 27 июля состоятся основные события фестиваля — кинопоказы и творческие встречи.

В основную конкурсную программу полнометражного игрового кино вошли 10 картин. Показы пройдут в Барнауле и Бийске.

Помимо основной конкурсной программы полнометражного игрового кино, гостей ждет программа короткого метра и документального кино. Впервые на фестивале представят анимацию и фильмы об СВО.


Фото: пресс-служба Минкультуры РФ