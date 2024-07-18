Театр Олега Табакова новый сезон откроет на сцене «Современника»

18.07.2024

Театр Олега Табакова новый сезон откроет на сцене «Современника»
Театр Олега Табакова откроет новый сезон 14 сентября на сцене «Современника».

«Сцена на Сухаревской» будет закрыта на ремонт, сообщил директор «Современника» и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

«39-й сезон, наш следующий, мы откроем на сцене великого театра „Современник“», — приводит агентство ТАСС слова Машкова.

По словам худрука, «Сцену на Сухаревской» ждет капитальный ремонт, во время которого планируется перенести вход в учреждение, увеличить гримерки, создать четыре репетиционных зала, кафе, библиотеку, отдельный блок помещений для Театральной школы.

По словам Машкова, ремонт исторической сцены театра на улице Чаплыгина может быть завершен к середине 2025 года.


Фото: Pixabay.com