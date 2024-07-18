Театр Олега Табакова новый сезон откроет на сцене «Современника»

Театр Олега Табакова откроет новый сезон 14 сентября на сцене «Современника».



«Сцена на Сухаревской» будет закрыта на ремонт, сообщил директор «Современника» и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.



«39-й сезон, наш следующий, мы откроем на сцене великого театра „Современник“», — приводит агентство ТАСС слова Машкова.



По словам худрука, «Сцену на Сухаревской» ждет капитальный ремонт, во время которого планируется перенести вход в учреждение, увеличить гримерки, создать четыре репетиционных зала, кафе, библиотеку, отдельный блок помещений для Театральной школы.



По словам Машкова, ремонт исторической сцены театра на улице Чаплыгина может быть завершен к середине 2025 года.









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