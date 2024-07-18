Книги московских издательств выпустят за рубежом тиражом 155 тысяч экземпляров

Детские книги московских издательств переведут на иностранные языки и выпустят в дружественных странах, передает департамент культуры столицы.



Общий тираж выпущенных книг составит 155 тысяч экземпляров. Отмечается, что достигнуть такого результата помогло участие столичных компаний в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях.



«С начала года предприниматели заключили 20 контрактов с партнерами из Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Индонезии. Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.



Отмечается, что до конца года в магазины Джакарты поступят интерактивные пособия из серии «Книжки с окошками» для самых юных читателей. В Китае в следующем году выйдет цикл «Сказки в стиле великих художников» с историями о Снегурочке, Сивке-Бурке, Красной Шапочке и других персонажах.



На тайский язык планируется перевести повесть Юлии Симбирской «Заяц на взлетной полосе». В Египте выйдет книга Екатерины Каграмановой «Далеко за лесом».









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