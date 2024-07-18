Красноярский симфонический оркестр записал симфонии первого профессионального тувинского композитора

Красноярский академический симфонический оркестр записал произведения основателя тувинской академической симфонической музыки Алексея Боктаевича Чыргао-оола.



Отмечается, что в течение трех дней оркестр записал пять произведений первого профессионального тувинского композитора.



«Творчество Алексея Боктаевича Чыргал-оола — это уникальный сплав традиционной тувинской музыки и классических симфонических форм. Его произведения поражают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Музыка Чыргал-оола открывает перед слушателями богатый мир тувинской культуры, её традиций и духовных ценностей, и в то же время она органично вписывается в контекст мировой классической музыки. Его творчество не только обогащает музыкальное наследие Тувы, но и способствует культурному диалогу, укрепляя наше единство и взаимопонимание», — рассказал дирижер Михаил Мосенков.



В записи произведений принял участие звукорежиссер Мариинского театра Илья Петров. Послушать записи можно будет на популярных стриминговых сервисах.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии