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Красноярский симфонический оркестр записал симфонии первого профессионального тувинского композитора

18.07.2024

Красноярский симфонический оркестр записал симфонии первого профессионального тувинского композитора
Красноярский академический симфонический оркестр записал произведения основателя тувинской академической симфонической музыки Алексея Боктаевича Чыргао-оола.

Отмечается, что в течение трех дней оркестр записал пять произведений первого профессионального тувинского композитора.

«Творчество Алексея Боктаевича Чыргал-оола — это уникальный сплав традиционной тувинской музыки и классических симфонических форм. Его произведения поражают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Музыка Чыргал-оола открывает перед слушателями богатый мир тувинской культуры, её традиций и духовных ценностей, и в то же время она органично вписывается в контекст мировой классической музыки. Его творчество не только обогащает музыкальное наследие Тувы, но и способствует культурному диалогу, укрепляя наше единство и взаимопонимание», — рассказал дирижер Михаил Мосенков.

В записи произведений принял участие звукорежиссер Мариинского театра Илья Петров. Послушать записи можно будет на популярных стриминговых сервисах.


Фото: пресс-служба Красноярской филармонии