Стартовали съемки второго сезона сериала «Казанова»

Кинокомпания «Амедиа продакшн» объявила о запуске второго сезона ретросериала Первого канала «Казанова», передает пресс-служба компании.



Съемки продолжения сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера нового сезона пройдет в 2025 году. Зрители увидят новый эпизоды проекта на Первом канале.



События нового сезона будут происходить летом 1980 года, когда страна готовилась к Олимпийским играм.



Помимо уже известных зрителю актеров Антона Хабарова, Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова, Катерины Шпицы, в актерский состав проекта войдут Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Александр Яцко и другие.



Режиссером второго сезона проекта выступил Сергей Комаров. Сценарий к новому сезону написал Дмитрий Новоселов.



«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв. С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет новых 14 персонажей. Этот сценарий нравится мне даже больше, чем у первого сезона. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни — попытаться сделать что-то новое в своей жизни, а насколько ему это удастся — покажет второй сезон проекта», — рассказал актер Антон Хабаров.









Фото: Амедиа продакшн