Фестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроет фильм «Сломя голову»

Кинофестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытия.



Им станет криминальная трагикомедия «Сломя голову» Евгения Григорьева.



Центральный герой ленты — скромный преподаватель античной литературы Андрей, который становится свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю — еще и подозреваемым. Вместе с брутальным начальником службы безопасности банка Андрею предстоит выяснить, кто совершил преступление.



В актерский состав ленты вошли Егор Корешков, Владимир Битоков, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Рома Зверь, Мария Ахметзянова, Катерина Беккер.



Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 2 по 7 августа.









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