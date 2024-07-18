Фестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге откроет фильм «Сломя голову»

18.07.2024
Кинофестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытия.
Им станет криминальная трагикомедия «Сломя голову» Евгения Григорьева.
Центральный герой ленты — скромный преподаватель античной литературы Андрей, который становится свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю — еще и подозреваемым. Вместе с брутальным начальником службы безопасности банка Андрею предстоит выяснить, кто совершил преступление.
В актерский состав ленты вошли Егор Корешков, Владимир Битоков, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Рома Зверь, Мария Ахметзянова, Катерина Беккер.
Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 2 по 7 августа.
Фото: Pixabay.com