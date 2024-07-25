Фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы» открывается в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках Года семьи открывается VI фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы».



«Фестиваль призван объединить поколения, создать платформу для совместного творчества детей и родителей, а также привлечь внимание к воплощению темы семьи и семейных ценностей через искусство и культуру», — говорится в сообщении пресс-службы Капеллы.



В день открытия фестиваля стартует интерактивный проект «В Году семьи рисуем сказки Пушкина», включающий две инсталляции в виде куба «Сказки Пушкина» и «Мой мир, моя семья». В рамках проекта все желающие смогут создать собственные композиции на холстах, а лучшие работы будут выставлены в пространствах Капеллы Санкт-Петербурга.



В парадном дворе пройдет пленэр для художников, которые создадут работы для будущих выставок Капеллы. В Белом зале пройдет выставка «Пусть всегда будет солнце».









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