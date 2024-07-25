Ольга Любимова побывала в «Арт-Сатке» в Челябинской области

Министр культуры России Ольга Любимова вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетила город Сатку, где находится креативное общественное пространство «Арт-Сатка».



Об этом глава Минкультуры сообщила в своем Telegram-канале.



«Вместе с губернатором Алексеем Текслером посетили город Сатку, где расположено креативное общественное пространство „Арт-Сатка“, а также музей и дворец культуры „Магнезит“», — говорится в сообщении.





Министр добавила, что на встрече обсуждались новые проекты.





«Сатка — просто удивительный город с богатой историей и насыщенной культурной жизнью. Обсуждаем новые проекты и общественные пространства», — сказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova