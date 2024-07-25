Фильм «Манюня: Приключения в Москве» покажут в онлайн-кинотеатрах

Цифровая премьера фильма «Манюня: Приключения в Москве» состоится 25 июля.



Фильм покажут онлайн-кинотеатры Okko и Start, передает пресс-служба платформ.



«Новый полнометражный фильм о столичных приключениях трех девчонок станет прекрасным пополнением большой коллекции семейного кино в онлайн-кинотеатре Okko, где собраны все главные и новейшие российские кинохиты», — рассказала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская.



Главные роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев. В фильме дебютировал Евгений Петросян. Он сыграл роль Григория Савельевича.



Режиссером фильма выступил Денис Гуляр. Продюсеры — Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Рубен Оганесян, Георгий Шабанов.









Фото: кадр из фильма "Манюня: Приключения в Москве"