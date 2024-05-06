Завершились съемки нового «Трона» от создателя «Пиратов Карибского моря»

06.05.2024

Завершились съемки нового «Трона» от создателя «Пиратов Карибского моря»
Завершились съемки нового фильма «Трон». Об этом сообщил режиссер картины Хоаким Роннинг.

Соавтор «Кон-Тики» и пятой части франшизы «Пираты Карибского моря» объявил о завершении съемок нового «Трона». По его словам, фильм расскажет об искусственном интеллекте под названием Арес, который переносится из цифрового мира в реальность.

Главную роль в ленте сыграл Джаред Лето. Партнерами актера по съемочной площадки стали Джефф Бриджс, Грета Ли, Эван Питерс, Камерон Монахэн и Джиллиан Андерсен. Выход фильма «Трон: Арес» запланирован на 10 октября 2025 года. Дата премьеры в России пока не известна.

Ранее в Таиланде стартовали съемки полнометражного фильма ON c Юлией Пересильд в главной роли. По сюжету героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «Умный дом», но сталкивается с ухаживаниями искусственного интеллекта.


Фото: YouTube