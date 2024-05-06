Завершились съемки нового «Трона» от создателя «Пиратов Карибского моря»

Завершились съемки нового фильма «Трон». Об этом сообщил режиссер картины Хоаким Роннинг.





Соавтор «Кон-Тики» и пятой части франшизы «Пираты Карибского моря» объявил о завершении съемок нового «Трона». По его словам, фильм расскажет об искусственном интеллекте под названием Арес, который переносится из цифрового мира в реальность.





Главную роль в ленте сыграл Джаред Лето. Партнерами актера по съемочной площадки стали Джефф Бриджс, Грета Ли, Эван Питерс, Камерон Монахэн и Джиллиан Андерсен. Выход фильма «Трон: Арес» запланирован на 10 октября 2025 года. Дата премьеры в России пока не известна.





Ранее в Таиланде стартовали съемки полнометражного фильма ON c Юлией Пересильд в главной роли. По сюжету героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «Умный дом», но сталкивается с ухаживаниями искусственного интеллекта.









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