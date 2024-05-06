В Таиланде стартовали съемки фильма ON с Юлией Пересильд в главной роли

Съемки полнометражного фильма ON стартовали в Таиланде на Пхукете. Главную роль в ленте исполнит актриса Юлия Пересильд.





Фантастическая мелодрама ON напоминает фильм «Она» со Скарлетт Йоханссон. Актриса представляет искусственный интеллект. В российской версии Юлия Пересильд работает разработчиком в IT. Героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «Умный дом». Искусственный интеллект Маркус начинает ухаживать за ней как мужчина.





«Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про отношения между мужчинами и женщинами и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее, так нам кажется, что мы все знаем, но, встречаясь с собственными желаниями, понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, два героя — она и он», — приводит РГ слова Юлии Пересильд.





Режиссер фильма Евгений Корчагин отметил, что дом является не просто локацией и основным местом действия. Это полноценный герой истории, пояснил он. Основная сложность заключается в том, чтобы сделать его полноценным партнером Пересильд, уточнил режиссер. Корчагин признался, что для него важно снять фильм так, чтобы он не стал кинематографическим моноспектаклем.





Съемки на Пхукете будут проходить в течение мая. Закончатся они в июне в Москве. Фильм может выйти в широкий прокат в начале 2025 года.









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