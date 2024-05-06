Украинская певица упала на сцене во время репетиции «Евровидения»

Представительница Украины на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2024» Алена Савраненко упала на сцене в ходе генеральной репетиции. Инцидент произошел за день до первого полуфинала.





В Сети разлетелись кадры, на которых рэп-исполнительница выходит на сцену. Украинка запуталась в складках костюма и рухнула на пол. Певица быстро поднялась, но ее падение увидели 15 тысяч человек. Речь идет о зрителях, которые купили билеты на открытую регистрацию.





Некоторые интернет-пользователи увидели в инциденте плохой знак для Украины. Сам конкурс состоится на этой неделе в Швеции.





Шведская полиция ранее позволила провести акцию в преддверии «Евровидения», где организатор планировал сжечь Коран. Музыкальный конкурс 2024 года пройдет в Мальме, расположенном на юге страны. В полицию поступили и другие заявки на проведение подобных акций.









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