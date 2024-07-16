В Совфеде предложили снять фильм про бойцов подразделения «Альфа»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила снять фильм про героизм бойцов группы «А», известной как «Альфа» спецподразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. Политик отметила, что это кино побьет все рекорды.





Матвиенко выразила уверенность, что про каждого бойца можно и нужно снять фильм. С таким заявлением председатель Совфеда выступила на открытии в верхней палате фотовыставки «Жизнь и честь», приуроченной к 50-летию со дня образования «Альфа» управления «А» Центра специального назначения ФСБ.





По словам Матвиенко, важно, чтобы молодое поколение воспитывалось «именно на таких достойных примерах и героических людях». На открытии выставки также побывали вице-спикеры Совфеда Юрий Воробьев и Инна Святенко, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, руководство международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и ветераны подразделения.









Фото: Pixabay.com