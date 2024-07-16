Москвичи смогут получить баллы за участие в «Московской музейной неделе»

Москвичи смогут получить городские баллы за посещение музеев.



Проект «Город знаний» предлагает жителям столицы с 15 по 21 июля побывать в музеях столицы в рамках акции «Московская музейная неделя». Участие позволит получить по 700 городских баллов за посещение каждого учреждения, внесенного в списки, передает департамент культуры Москвы.



Для участия необходимо зарегистрироваться на посещение одного или нескольких музеев из 34, участвующих в акции. Бесплатный электронный входной билет можно оформить на сайте музея либо на портале московской мэрии. При входе в музей необходимо сделать фотографию и поделиться впечатлениями в соцсетях с тегами #МосковскаяМузейнаяНеделя и #ГородЗаданий.



Акция «Московская музейная неделя» проходит каждую третью неделю месяца.









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