Вышли первые кадры байопика «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли

Главную роль в картине сыграла Кейт Уинслет.Военная драма расскажет о знаменитой фотокорреспондентке и модели Ли Миллер, работавшей в период Второй мировой войны. В актерский состав ленты также вошли Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Джош О’Коннор и другие.Картина стала режиссерским дебютом оператора Эллен Курас, работавшей над созданием фильма «Вечное сияние чистого разума». Мировая премьера байопика состоялась на фестивале в Торонто осенью минувшего года.Премьера фильма запланирована на октябрь 2024 года.