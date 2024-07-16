Музей Победы проведет первый иммерсивный фестиваль «История в лицах»

В филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А. («Главные Оружейные Реликвии Армии») состоится первый иммерсивный фестиваль «История в лицах».



Мероприятие пройдет 21 июля в нескольких локациях музея на Поклонной горе, сообщает пресс-служба учреждения.



В рамках фестиваля будут воссозданы события военных лет, а посетителей будут встречать реконструкторы. Все желающие смогут познакомиться с фронтовым бытом. В программу также вошли спектакли, музыкально-поэтические концерты, посвященные Великой Отечественной войне. «Боевая техника: танки, пушки, корабли и самолеты, исторические костюмы и декорации, фортификационные сооружения позволят посетителям музея совершить путешествие в прошлое и напомнят о том, какой ценой побежден фашизм. Такой фестиваль пройдет впервые. Надеемся, он не оставит никого равнодушным», — рассказали в Музее Победы.



Побывать на фестивале можно будет по входному билету в музей.









Фото: пресс-служба Музея Победы