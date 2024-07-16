Премьера комедии «Тополиный пух» состоялась на фестивале «Горький fest»

16.07.2024

Премьера комедии «Тополиный пух» состоялась на фестивале «Горький fest»
На фестивале «Горький fest» состоялась премьера комедии «Тополиный пух». Режиссер Артем Лемперт отметил, что премьера была ожидаемой, поскольку фильм был снят три года назад, но столкнулся с различными препятствиями. «Тополиный пух» стал одной из самых ожидаемых и ярких комедий лета.

Фильм был представлен сразу после открытия фестиваля, и его хорошо приняли зрители, активно поддерживаемые песнями группы «Иванушки International». Аплодисменты не утихали, зрители смеялись, и на следующий день творческая команда отвечала на вопросы журналистов.

История разворачивается в вымышленном городе Верхнекамске в день города. Охранник банка, сыгранный Антоном Лапенко, решает совершить самоубийство, чувствуя, что его жизнь не удалась. Однако судьба подкидывает ему неожиданный сюрприз — он влюбляется в стриптизершу Юлю, сыгранную Аглаей Тарасовой, которая является «красоткой без денег». У Юли есть непутевый муж и сын. Важные роли также исполнили Антон Филипенко и Виталий Хаев.

Аглая поделилась, что проект был комфортным, позволяя импровизировать и творить с любовью. Антон Филипенко вспомнил о прекрасной атмосфере съемок и хороших вечерах после работы. Режиссер Артем Лемперт отметил, что ему понравился сценарий, написанный Олегом Гольдфайном и Ильей Петрухиным, а оператор Кирилл Клепалов, также из команды, снял фильм с хорошей энергией.


Фото: YouTube