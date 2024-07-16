Начался прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова – 2024»

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о старте приема заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова – 2024». Об этом она написала в Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, что из года в год чествуют тех, кто внес значимый вклад в освещение реализации нацпроекта «Культура».





«Ведь именно благодаря журналистам, блогерам и писателям широкая общественность узнает о модельных библиотеках, обновленных домах культуры, музеях, о поставках новых музыкальных инструментов в детские школы искусств», — уточнила министр.





По ее словам, выбирать победителей непросто. Ежегодно организаторы получают сотни текстов. Однако главными критериями остаются объективность материала и актуальность выбранной темы. В юбилейном сезоне конкурса участники смогут представить работы в 10 номинациях, добавила Ольга Любимова. Подать заявку можно до 1 октября этого года на официальном сайте «Культуры слова».









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