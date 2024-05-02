В Швеции разрешили сжечь Коран на акции перед «Евровидением»

Шведская полиция позволила провести акцию в преддверии «Евровидения», где организатор намерен сжечь Коран. Об этом информирует газета Goteborgs-Posten.





Музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в шведском Мальме на юге страны. В рамках готовящейся акции организатор планирует сжечь Священное писание. Демонстрация состоится 3 мая на площади Густава Адольфа в центре города. Издание отмечает, в полицию также поступили заявки на проведение подобных акций 4 и 5 мая.





В Мальме запланированы и другие демонстрации. Так, 9 мая в городе пройдет произраильский протест.





Полиция Швеции намерена обеспечивать безопасность на конкурсе. Полуфиналы Евровидения пройдут 7 и 9 мая. Финал состоится 11-го числа. В Мальме могут приехать около 100 тысяч человек из разных стран.









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