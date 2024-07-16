Оркестры из России и Узбекистана выступят в Уфе на фестивале «Романтика осени»

Оркестры из России и Узбекистана выступят на Советской площади в Уфе на II фестивале классической музыки «Романтика осени». Концерты будут проходить в течение трех дней.





В пресс-службе правительства Башкирии сообщили, что перед зрителями также выступит народный артист России Денис Мацуев.





«С 22 по 24 августа обновленная Советская площадь Уфы вновь станет центром притяжения горожан», — говорится в сообщении.





Посмотреть концерты смогут все желающие. Откроется фестиваль выступлением Госоркестра Башкирии под руководством главного дирижера, народного артиста республики Дмитрия Крюкова. Солировать будут пианист Денис Мацуев, заслуженные артисты России, народные артисты Башкирии Аскар и Ильдар Абдразаковы (бас), а также народный артист республики Артур Назиуллин (кларнет).









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