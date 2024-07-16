Художники из Китая нарисуют вятские пейзажи на международном Васнецовском пленэре

Художники из Китая нарисуют вятские пейзажи на международном Васнецовском пленэре

16.07.2024

Художники из Китая и Белоруссии примут участие в международном Васнецовском пленэре в год 650-летия Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году пленэр официально получил статус международного мероприятия. За вдохновением на васнецовские места прибудут белорусские и китайские художники.

«Уверена, что гости полюбят живописную природу вятской глубинки и проникнутся духом этих исторических мест», — привели в пресс-службе слова правнучки братьев-живописцев Васнецовых Ольги Васнецовой.

Пленэр начнется 4 августа. По традиции художники встретятся на малой родине вятских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых – в селе Рябово. Здесь соберутся также российские мастера – Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Михаил Полетаев и Андрей Дубов.


Фото: Pixabay.com