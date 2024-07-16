Тимоти Шаламе сыграет в новом фильме режиссера «Неограненных алмазов»

Тимоти Шаламе сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джоша Сэфди, соавтора «Неограненных алмазов».





Фильм представляет собой биографическую киноленту о Мартине Райсмане. Это один из самых сильнейших спортсменов, показавших значимые результаты в настольном теннисе. Фильм получил название Marty Supreme. Его съемкой займется студия A24.





Райсман, умерший в 2012 году, был чемпионом по настольному теннису. Он начинал свою карьеру, играя на денежные призы. С 1946 по 2002 год он выиграл 22 титула на крупных турнирах по настольному теннису и завоевал пять бронзовых медалей на чемпионатах мира.





Джош Сэфди является режиссером фильмов «48 часов», «Неограненные алмазы», «Хорошее время», «Летаргия». Тимоти Шаламе снимался в фильмах «Не смотрите наверх», «Король Англии», «Назови меня своим именем», «Интерстеллар», «Закон и порядок» и многих других культовых лентах.



