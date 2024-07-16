В Калининграде откроется школа кинокаскадеров

Школа каскадеров для кино откроется в Калининграде в сентябре 2024 года. Соответствующее сообщение появилось в группе «Съемки в кино Калининград» «ВКонтакте».





В публикации уточняется, что попасть в группу смогут только лица старше 18 лет. При этом возраст учеников не должен превышать 45.





Курс рассчитан не только на опытных актеров, но и на новичков. Обучение займет девять месяцев. Вести занятия предстоит именитому трюкачу российского экрана Николай Сысоев.





За свою карьеру профессионал успел сняться в 301 фильме. Такое количество проектов почти на сотню превышает официальный рекорд Гиннеса.





Сысоев снимался в таких лентах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Гостья из будущего», «Д’Артаньян и три мушкетера».









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