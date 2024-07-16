В Буэнос-Айресе покажут картины из фильмотеки «Мосфильма»

Фестиваль «Великие классики советского кино», приуроченный к 100-летию «Мосфильма», пройдет с 17 по 18 июля в синематеке Буэнос-Айреса. В рамках смотра покажут картины из фильмотеки киностудии.





На сайте «Мосфильма» уточнили, что показы пройдут в зале Sala Leopoldo. Зрители увидят девять картин из классической мосфильмовской фильмотеки.





«Все фильмы прошли покадровую цифровую реставрацию изображения и звука», — уточнила киностудия.





Фестиваль откроется с фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года. В программу вошли также «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» Никиты Михалкова, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Иди и смотри» Элема Климова, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля.









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