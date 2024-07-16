Фестиваль «Музыкальное сердце театра» назвал обладателя гран-при

Народный артист России, режиссер, сценарист, драматург, прозаик и поэт Марк Розовский получил гран-при фестиваля «Музыкальное сердце театра». Шорт-лист номинантов на соискание премии объявили 16 июля в рамках пресс-конференции в ТАСС.





В ней участвовали министр культуры Самарской области Ирина Калягина, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург, актриса и солистка мюзиклов, член Академии современного музыкального театра Лика Рулла, генпродюсер фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры России Дмитрий Калантаров.





«Мы все еще говорим о том,что жанр мюзикла молод, но прошло уже 50 лет, и за это время он пережил колоссальное развитие. Сегодня творческая молодежь все больше применяет свои таланты в музыкальном театре. Этот жанр дает артистами возможность стать синтетическими, разносторонними», — сказал Брейтбург.





Президент фестиваля Максим Дунаевский выступил онлайн и назвал обладателя гран-при. Спектакли Марка Розовского стали настоящими театральными событиями страны. Режиссер первым в России поставил «Город Градов» по А. Платонову. Он же является автором оперы «Орфей и Эвридика».



