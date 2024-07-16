Артисты из Италии и США выступят на фестивале циркового искусства «Идол»

Артисты из США, Италии, Испании, Германии и других стран выступят на VIII Всемирном фестивале циркового искусства «Идол», который пройдет в Москве с 18 по 21 июля. Об этом журналистам сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгар Запашный.





Также участниками фестиваля станут артисты из дружественных стран. Запашный уточнил, что имеет в виду КНДР и Китай.





«Мы рады, что несмотря ни на что, артисты проявили, назовем так, политический героизм, приехали к нам, это артисты из тех стран, которые наиболее жестко реагируют сейчас на нашу страну», — сказал Запашный.





Также зрители увидят представителей Казахстана, Португалии, Перу и других государств. Конкурсная программа пройдет 18 и 19 июля. Последние два дня будут посвящены гала-шоу и награждения. Проведут фестиваль Эдгар Запашный и Яна Кошкина.









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